В Днепре суд арестовал мужчину, застрелившего полицейского

Отмечается, что злоумышленник ранее не был судим.

Подозреваемый арестован на два месяца кадр из видео

В Днепре подозреваемому в убийстве полицейского избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По информации правоохранителей, 49-летний подозреваемый был взят под стражу в зале суда. Срок ареста назначен в 60 суток без права внесения залога.

Отмечается, что арестованный является жителем города Днепр. Ранее судим не был.

Напомним, вечером 19 июня во время задержания подозреваемый убил сотрудника полиции. В ходе обыска в его автомобиле изъяли сумку с деньгами, которую злоумышленник забрал во время совершения разбойного нападения. Также на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого мужчина стрелял в полицейского.

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