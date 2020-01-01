ГБР выясняет, кто незаконно следил за Порошенко

По факту возможной незаконной слежки за экс-президентом открыли уголовное дело.

О слежке за Порошенко в "ЕС" сообщили неделю назад Петр Порошенко Фейсбук

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело из-за возможной незаконной слежки за действующим народным депутатом и пятым президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности“ Владимира Арьева, о чем он сообщил на своей странице в Фейсбук.

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Так, уголовное дело открыли 12 июня по ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

В кратком описании говорится, что вероятно неустановленные правоохранители 11 июня собирали конфиденциальную информацию о Порошенко. Досудебное расследование по делу проводит Государственное бюро расследований.

Напомним, 12 июня фракция “Европейская солидарность“ заявила, что за пятым президентом Петром Порошенко ведут незаконную слежку. Оппозиционеры потребовали объяснений от президента Владимира Зеленского.

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