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ГБР выясняет, кто незаконно следил за Порошенко

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По факту возможной незаконной слежки за экс-президентом открыли уголовное дело.
О слежке за Порошенко в "ЕС" сообщили неделю назад
О слежке за Порошенко в "ЕС" сообщили неделю назад
Петр Порошенко Фейсбук

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело из-за возможной незаконной слежки за действующим народным депутатом и пятым президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности“ Владимира Арьева, о чем он сообщил на своей странице в Фейсбук.

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Так, уголовное дело открыли 12 июня по ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

В кратком описании говорится, что вероятно неустановленные правоохранители 11 июня собирали конфиденциальную информацию о Порошенко. Досудебное расследование по делу проводит Государственное бюро расследований.

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

Напомним, 12 июня фракция “Европейская солидарность“ заявила, что за пятым президентом Петром Порошенко ведут незаконную слежку. Оппозиционеры потребовали объяснений от президента Владимира Зеленского.

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Теги: Порошенко, ГБР, Офис Генпрокурора
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