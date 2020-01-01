Украина получит первый транш от ВБ в июле

Кроме денег Всемирного банка ожидается также получение макрофинансовой помощи от Европейской комиссии.

Украина ожидает помощь от Всемирного банка в размере одного миллиарда долларов до конца года, при этом первый транш в 350 миллионов должен поступить в июле. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет Mind

Также, по его словам, в этом году ожидается помощь от Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

"По внешним источникам, то предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ до конца 2020-го (первый транш - 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего - 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще - 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)", - сказал Марченко.

Напомним, в течение июня Украина получит кредитов более чем на четыре миллиарда долларов.

Как известно, Украина 12 июня получила первый транш МВФ по новой программе сотрудничества.

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