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Украина получит первый транш от ВБ в июле

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Кроме денег Всемирного банка ожидается также получение макрофинансовой помощи от Европейской комиссии.
Марченко озвучил планы по финансовой помощи
Марченко озвучил планы по финансовой помощи
АР
 
Украина ожидает помощь от Всемирного банка в размере одного миллиарда долларов до конца года, при этом первый транш в 350 миллионов должен поступить в июле. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет Mind
 
Также, по его словам, в этом году ожидается помощь от Международного валютного фонда и Европейской комиссии.
 
"По внешним источникам, то предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ до конца 2020-го (первый транш - 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего - 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще - 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)", - сказал Марченко.
 
Напомним, в течение июня Украина получит кредитов более чем на четыре миллиарда долларов.
 
Как известно, Украина 12 июня получила первый транш МВФ по новой программе сотрудничества.

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Теги: кредиты, Всемирный банк, Минфин, финансы
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Источник: korrespondent.net

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