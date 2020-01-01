Бывший военный хотел подорвать госпиталь

Задержанный злоумышленник планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры.

В Луганской области правоохранители предотвратили ряд террористических актов и задержали бывшего военнослужащего. Об этом сообщает в субботу, 20 июня, Офис генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, намеревался перейти линию разграничения и устроиться на службу в администрацию сепаратистов в Луганской области.

"Гражданин планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

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Экс-военный разоблачен и задержан, а взрывчатка найдена и изъята", - говорится в сообщении.