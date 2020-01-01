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Бывший военный хотел подорвать госпиталь

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Задержанный злоумышленник планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры.
Злоумышленника задержали
Злоумышленника задержали
Офис генпрокурора
 
В Луганской области правоохранители предотвратили ряд террористических актов и задержали бывшего военнослужащего. Об этом сообщает в субботу, 20 июня, Офис генерального прокурора.
 
 
Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, намеревался перейти линию разграничения и устроиться на службу в администрацию сепаратистов в Луганской области.
 
"Гражданин планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.
 
С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.
 
Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.
 
 
Экс-военный разоблачен и задержан, а взрывчатка найдена и изъята", - говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что жителя Луганщины приговорили к 10 годам за попытку подорвать ж/д пути.
 
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Теги: теракт, полиция, Луганская область, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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