Обострение на Донбассе: ранены двое бойцов

Враг вел атаку из артиллерийских систем, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток сепаратисты на Донбассе 20 раз нарушили режим тишины, в результате чего были ранены двое наших военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook в субботу, 20 июня.

В атаках сепаратисты применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-и 82-мм минометы, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север недалеко от населенного пункта Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

Наших бойцов вблизи Хутора Свободный враг обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов различных калибров. Позже захватчики использовали против украинских воинов станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Новоалександровки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановки.

Позиции в районе Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы враг выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия. 122-й калибр враг применил и по нашим опорных пунктах в районе населенного пункта Золотое-4, а по Луганскому задействовал минометы 82-го калибра. Активизировался противник и у Железного, использовав против наших защитников стрелковое оружие. По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток украинских военнослужащих, которые выполняют задачи рядом с Авдеевкой, враг обстрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По военнослужащим, которые выполняют боевые задачи вблизи Павлополя, противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, там оказывается необходимая медицинская помощь.

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