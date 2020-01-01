Пляжи Одессы будут усиленно проверять на соблюдение карантина
На пляжах и базах отдыха контролировать соблюдение карантина будут специальные рейдовые группы.
Пляжи Одессы с понедельника, 22 июня, будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина. Об этом заявил глава ОГА Максим Куцый в Facebook.
По его словам, правоохранители будут жестко реагировать на выявленные нарушения.
Еще в области создадут специальные рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение карантинных норм гражданами на пляжах и базах отдыха.
Куцый пояснил, что в последнюю неделю в Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
За прошедшие сутки обнаружили более 30 больных и два летальных случая, что является "тревожным сигналом".
Одесситы открыли купальный сезон еще в мае. Корреспондент публиковал фоторепортаж.
Напомним, официально пляжи Киева открылись для купания в пятницу, 19 июня.
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