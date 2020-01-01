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Пляжи Одессы будут усиленно проверять на соблюдение карантина

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На пляжах и базах отдыха контролировать соблюдение карантина будут специальные рейдовые группы.
За соблюдением карантина будут наблюдать
За соблюдением карантина будут наблюдать
Думская
 
Пляжи Одессы с понедельника, 22 июня, будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина. Об этом заявил глава ОГА Максим Куцый в Facebook.
 
По его словам, правоохранители будут жестко реагировать на выявленные нарушения.
 
Еще в области создадут специальные рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение карантинных норм гражданами на пляжах и базах отдыха.
 
Куцый пояснил, что в последнюю неделю в Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. 
 
За прошедшие сутки обнаружили более 30 больных и два летальных случая, что является "тревожным сигналом".
 
Одесситы открыли купальный сезон еще в мае. Корреспондент публиковал фоторепортаж.
 
Напомним, официально пляжи Киева открылись для купания в пятницу, 19 июня.
 

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Теги: Одесса, Пляж, карантин, проверка
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Источник: korrespondent.net

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