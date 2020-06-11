За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.

За экс-президентом следили из авто president.gov.ua

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за экс-президентом Петром Порошенко. Об этом в Facebook сообщил депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.

Расследование поручено Госбюро расследований.

Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.

По его словам, за Порошенко следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе автомобильных номеров Украины.

В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".

Правовая квалификация - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 365 УК).

Cмотрите фотогалерею: Открыто дело о возможной слежке за Порошенко

Еще сообщалось, что Печерский райсуд Киева отложил рассмотрение ходатайства о мере пресечения Петру Порошенко на 1 июля.

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