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Открыто дело о возможной слежке за Порошенко

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За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.
За экс-президентом следили из авто
За экс-президентом следили из авто
president.gov.ua
 
Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за экс-президентом Петром Порошенко. Об этом в Facebook сообщил депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.
 
Расследование поручено Госбюро расследований. 
 
Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.
 
По его словам, за Порошенко следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе автомобильных номеров Украины.
 
В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".
 
Правовая квалификация -  превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 365 УК).
 
 
Напомним, накануне Офис генпрокурора закрыл три дела против экс-президента Петра Порошенко.
 
Еще сообщалось, что Печерский райсуд Киева отложил рассмотрение ходатайства о мере пресечения Петру Порошенко на 1 июля.
 

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Теги: Генпрокуратура, Слежка, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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