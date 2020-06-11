Открыто дело о возможной слежке за Порошенко
За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.
Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за экс-президентом Петром Порошенко. Об этом в Facebook сообщил депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.
Расследование поручено Госбюро расследований.
Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.
По его словам, за Порошенко следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе автомобильных номеров Украины.
В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".
Правовая квалификация - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 365 УК).
Cмотрите фотогалерею: Открыто дело о возможной слежке за Порошенко
Напомним, накануне Офис генпрокурора закрыл три дела против экс-президента Петра Порошенко.
Еще сообщалось, что Печерский райсуд Киева отложил рассмотрение ходатайства о мере пресечения Петру Порошенко на 1 июля.
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