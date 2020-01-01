Ляшко назвал причину вспышек коронавируса

На ухудшение ситуации повлияло также несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что нарушение санитарных норм повлияло на рост заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в субботу, 20 июня, пресс-служба Минздрава.

Были обсуждены основные причины, которые повлияли на рост количества новых случаев заболевания в некоторых областях.

"Основная причина роста - нарушение санитарных мероприятий субъектами хозяйствования. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте. Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль", - подчеркнул Ляшко.

В Минздраве также анонсировали проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований. Будет проверяться режим ношения масок, социальная дистанция и так далее.

Госпродпотребслужба, в свою очередь, усиливает государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства и выполнением противоэпидемических мероприятий при работе дошкольных учреждений, заведений общественного питания, физической культуры и спорта, работы рынков, учреждений, оказывающих услуги по размещению, объектами торговли продовольственными и непродовольственными группами товаров.

Нацполиция, пограничная служба, учреждения Минздрава эпидемиологического профиля, местные власти совместно организуют мероприятия направленные на использование электронного сервиса "Дий дома" гражданами, которые должны находиться в самоизоляции. Также будет усилен контроль за лицами с подтвержденным случаем коронавирусной болезни.

Органы местного самоуправления должны обеспечить выделение дополнительного транспорта для недопущения скопления людей в момент пиковой нагрузки.

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