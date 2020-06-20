Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардеп Тищенко не смог назвать количество депутатов ВР

Комментариев: 1
В ходе интервью видно, как политик занервничал после озвученной им версии о количестве депутатов Рады.
 
Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве парламентариев в Верховной Раде. Об этом свидетельствует интервью с политиком на Апостроф ТВ.
 
После вопроса журналистки Роксаны Руно о количестве нардепов, Тищенко сначала назвал цифру 200, а затем добавил, "405, по-моему".
 
Затем нардеп начал переспрашивать у собеседницы, не ошибся ли он.
 
"Еще есть там, двадцатка", - ответила "слуге народа" Роксана Руно.
 
"Ну видите, уже и памяти нет", - подытожил Тищенко. 
 
Отметим, что в результате парламентских выборов 2019 года были избраны 424 депутата. 
 
 
Напомним, что декларация Николая Тищенко свидетельствует о том, что он большинство ценных вещей задекларировал на жену.
 
Как известно, нардеп Николай Тищенко влип в скандал с рестораном Велюр, работу которого разоблачили во время карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: депутаты, Верховная Рада, Тищенко, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
sarmat_kr    20.06.2020, 23:07
Оценка:  +2
sarmat_kr
нічого смішного... відслова ВААБЩЕ.... звідки йому знати....
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь