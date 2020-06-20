Нардеп Тищенко не смог назвать количество депутатов ВР
В ходе интервью видно, как политик занервничал после озвученной им версии о количестве депутатов Рады.
Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве парламентариев в Верховной Раде. Об этом свидетельствует интервью с политиком на Апостроф ТВ.
После вопроса журналистки Роксаны Руно о количестве нардепов, Тищенко сначала назвал цифру 200, а затем добавил, "405, по-моему".
Затем нардеп начал переспрашивать у собеседницы, не ошибся ли он.
"Еще есть там, двадцатка", - ответила "слуге народа" Роксана Руно.
"Ну видите, уже и памяти нет", - подытожил Тищенко.
Отметим, что в результате парламентских выборов 2019 года были избраны 424 депутата.
Напомним, что декларация Николая Тищенко свидетельствует о том, что он большинство ценных вещей задекларировал на жену.
Как известно, нардеп Николай Тищенко влип в скандал с рестораном Велюр, работу которого разоблачили во время карантина.
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