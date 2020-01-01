Погибшими на борту самолета МАУ щенками займется полиция

Инцидент произошел неделю назад на самолете "Международных авиалиний Украины", который впоследствии подтвердила сама авиакомпания.

Во время перелета из Украины в Канаду погибли животные

Факт смерти 38 щенков во время авиарейса из Киева до канадского Торонто расследует полиция Киевской области. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Сообщается, что всего на борту находилось 500 животных - собак и котов. Полиция отмечает, что остальные животные выжили, но у многих из них - обезвоживание.

Уточняется, что этот рейс был пассажирским - на борту находились 92 человека.

"Также там находилось более трех тонн груза, учитывая животных", - уточнили в полиции.

По информации издания CBC, канадское агентство по инспекции пищевых продуктов также проводит расследование по поводу "погибших и умирающих собак на борту недавнего рейса из Украины".

"Рейс украинской международной авиакомпании прибыл в международный аэропорт Пероне в Торонто из Киева в прошлую субботу с примерно 500 щенками французских бульдогов на борту, десятки из них погибли и еще десятки обезвоженных и тяжелобольных", - добавили в СМИ Канады.

Ранее в Казахстане в результате разряда молнии погибли 69 голов лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области.

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