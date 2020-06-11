Итоги 20 июня: Слежка за Порошенко и коллапс в больницах Закарпатья

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В больницах Закарпатья все реанимационные отделения переполнены; Офис генпрокурора открыл дело о слежке за Порошенко: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В больницах Закарпатья реанимации переполнены инфицированными

В больницах первой волны на Закарпатье реанимационные отделения переполнены пациентами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

На сегодняшний день в больницах первой волны мало принимают пациентов, ведь процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

По последним данным, в больницах первой волны находятся 179 больных. В пятницу, 19 июня, выписано только 11 человек.

Открыто дело о возможной слежке за Порошенко

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за экс-президентом Петром Порошенко.

В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".

В Украине обесточены 179 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях Украины.

По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская – 101, Киевская – 49, Сумская – 23 и Житомирская – 6", – сообщили в ГСЧС.

Черногория разрешила въезд для украинцев

Власти Черногории открыли границы для иностранных граждан, включая украинцев, но с наличим отрицательного результата теста на коронавирус COVID-19.

Указано, что граждане Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на коронавирус, сделанным в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более двух суток.

Ляшко назвал причину вспышек коронавируса

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что нарушение санитарных норм повлияло на рост заболеваемости COVID-19.

В Минздраве также анонсировали проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований. Будет проверяться режим ношения масок, социальная дистанция и так далее.

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