Обострение на Донбассе: 28 обстрелов, трое раненых

Боевики использовали запрещенное вооружение.

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ и боевики так называемых “ЛДНР” 28 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг активизировался неподалеку Хутора Свободного, где применил 152-х и 122 мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120 мм и 82 мм. В вечернее время вблизи этого населенного пункта противник задействовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

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Кроме этого, агрессор активно использовал против наших воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали защитники Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали защитников Железного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм на подступах к Авдеевки и Широкино. Несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал наши опорные пункты неподалеку Павлополя. Также у этого населенного пункта захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказывается необходимая медицинская помощь.

ВСУ не оставили наглые действия врага без ответа и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика.

С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Наших защитников неподалеку Железного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского - с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

Напомним, бывший военный хотел подорвать госпиталь. Задержанный злоумышленник планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры.

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