Коронавирус в Украине: 735 новых случаев

За все время заболели 36 560 человек, выздоровели - 16 509. Число умерших превысило одну тысячу и составило 1 002 человека.

В Украине выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки, 103 человека из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь умерли, сообщает СНБО 21 июня.

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Днем ранее сообщалось о 841 заболевшем за сутки, 18 июня - о 921 заболевшем, 18 июня было 829 новых инфицированных.

За все время заболели 36 560 человек, выздоровели - 16 509, погибли - 1 002 человека. Сейчас в Украине болеют 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения зафиксировано во Львовской области (101 случай), Ровенской (96 случаев), Закарпатской области (80 случаев), в Киеве (73 случая), в Черновицкой (56 случаев) и Тернопольской (45 случаев) областях.

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Напомним, Ляшко назвал причину вспышек коронавируса. На ухудшение ситуации повлияло также несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте.

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