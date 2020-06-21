День медработника: Зеленский трогательно поздравил ангелов в белых халатах

Президент отметил, что это действительно государственный праздник.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех медицинских работников с профессиональным праздником.

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Трогательное видеопоздравление появилось на официальной странице главы государства в Facebook.

Президент отметил, что медицинских работников сегодня можно назвать ангелами-хранителями.

От всей души поздравляю каждого украинского медицинского работника. Как известных академиков, так и простых врачей, медсестер, медбратьев и водителей “скорой”. Для нас вы все самые лучшие. Для нас вы все заслуженные. Для нас вы все Люди с большой буквы, - написал президент.

Напомним, 21 июня отмечается День медицинского работника. Во многих странах ежегодно медицинских работников поздравляют в третье воскресенье июня.

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