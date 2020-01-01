В МОЗ назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19

В Минздраве рассказали, где коронавирус распространяется активнее.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 101, Ровенской области - 96, и Закарпатской области - 80, - сказал Степанов.

Напомним, в Украине выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки, 103 человека из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь умерли.

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