МОЗ винит предшественников из-за болеющих врачей

Максим Степанов нашел причину, почему каждый пятый с коронавирусом в Украине - медработник.

За время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили почти у шести тысяч медицинских работников, что составляет 17 процентов от всех зафиксированных случаев заболевания, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 21 июня.

"К сожалению, за все время пандемии в Украине заболело 5998 медицинских работников. 17 процентов от всех больных коронавирусом в Украине - именно медицинские работники", - сказал он.

Он отметил, что в Украине группы риска определаются не только возрастом, но и профессией из-за системы здравоохранения, "которую мы унаследовали".

Степанов сообщил, что за минувшие сутки из 735 выявленных случаев коронавируса 54 обнаружили у детей и 48 - у медработников. Госпитализированы 149 человек.

За сутки проведено 12 932 теста на коронавирус, из них 9441 методом ПЦР, 3491 методом ИФА.

Ранее кабинет министров сообщил, что будет принимать решения об усилении карантина согласно новой методике.

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