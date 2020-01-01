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Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина

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Появились официальные данные.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UGP

Киев и еще девять областей не готовы к ослаблению карантина, поскольку там превышены показатели инцидентности коронавирусной болезни. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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Сообщается, что в этих регионах превышен показатель инцидентности. Это значит, что количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек превышено. Для ослабления карантина он должен быть не больше 12. 

В частности, не готовы к ослаблению карантина:

  • Киев - 14,19 (сутками ранее - 13,95);
  • Винницкая область - 16,45 (16,71);
  • Волынская область - 37,24 (37,72);
  • Житомирская область - 17,56 16,32 (15,57);
  • Закарпатская область - 41,24 (38,77);
  • Ивано-Франковская область - 20,99 (20,99);
  • Львовская область - 39,15 (40,66);
  • Ровенская область - 46,07 (39,15);
  • Тернопольская область - 25,14 (23,12);
  • Черновицкая область - 45,27 (44,27).

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Кроме того, ситуация напряженная в Закарпатской области. Там превышен показатель заполненность кроватей для больных COVID-19: заняты 55,72% коек при допустимых 50%.

Напомним, в МОЗ назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19. В Минздраве рассказали, где коронавирус распространяется активнее.

 

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Теги: МОЗ, коронавирус, ЦОЗ, карантин
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