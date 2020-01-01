Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина
Киев и еще девять областей не готовы к ослаблению карантина, поскольку там превышены показатели инцидентности коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
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Сообщается, что в этих регионах превышен показатель инцидентности. Это значит, что количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек превышено. Для ослабления карантина он должен быть не больше 12.
В частности, не готовы к ослаблению карантина:
- Киев - 14,19 (сутками ранее - 13,95);
- Винницкая область - 16,45 (16,71);
- Волынская область - 37,24 (37,72);
- Житомирская область - 17,56 16,32 (15,57);
- Закарпатская область - 41,24 (38,77);
- Ивано-Франковская область - 20,99 (20,99);
- Львовская область - 39,15 (40,66);
- Ровенская область - 46,07 (39,15);
- Тернопольская область - 25,14 (23,12);
- Черновицкая область - 45,27 (44,27).
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Кроме того, ситуация напряженная в Закарпатской области. Там превышен показатель заполненность кроватей для больных COVID-19: заняты 55,72% коек при допустимых 50%.
Напомним, в МОЗ назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19. В Минздраве рассказали, где коронавирус распространяется активнее.
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