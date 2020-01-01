“Мое здоровье - в надежных руках”: Больная COVID Зеленская поздравила врачей

Первая леди поздравила врачей с профессиональных праздниках.

В международный День медицинского работника первая леди страны, супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой подтвердился коронавирус, трогательно поздравила украинских медиков.

Читай также: Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой

Об этом она написала в Facebook.

Елена Зеленская отметила, что люди в белых халатах первыми встречают в этом мире каждое новую жизнь и делают все возможное, а иногда - и невозможное, чтобы эту жизнь сохранить.

Сегодня хочу поблагодарить вас лично, искренне, от всего сердца. Я знаю, что мое здоровье - в надежных руках. Заглянув в ваши сосредоточенные глаза, сразу чувствуешь себя в безопасности. Спасибо за ваш профессионализм и заботу. Спасибо за то, что выбрали эту благородную профессию и отдаете частичку себя каждому пациенту, - написала первая леди.

Читай также: Украина требует членства в ЕС – Зеленский

Также Елена пожелала медсестрам, акушерам, санитарам, лаборантам, фельдшерам и врачам достойных условий, чтобы профессионально реагировать на боль и успешно лечить.

Ценим и еще раз убеждаемся: без вас нам - никак, - добавила Зеленская.

Напомним, Зеленский трогательно поздравил ангелов в белых халатах. Президент отметил, что это действительно государственный праздник.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.