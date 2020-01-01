Под Житомиром мужчина ранил ножом на 9 человек, один из них скончался

Появились детали резонансной поножовщины.

В пгт Иршанск Житомирской области в ночь на 21 июня неизвестный ударил ножом мужчину, а затем ранил еще 8 человек, которые пытались его успокоить. Один из раненых скончался в больнице.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что в эту ночь между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт. Причины конфликта еще устанавливают правоохранители.

Оппоненты вышли из помещения кафе. После этого нападающий нанес ножевое ранение мужчине и ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.

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Всех пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семеро еще находятся на лечении, одного выписали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Виновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Фото из места событий facebook.com/pgo.gov.ua

В Житомирской области объявили план “Перехват”. Преступника ищут.

Напомним, на Донбассе совершено покушение на экс-пленницу боевиков ДНР. Валентина Бучок, которая является свидетелем преступлений оккупантов, подорвалась на растяжке возле своего дома.

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