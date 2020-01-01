ВСУ уничтожили огневую точку боевиков из квадрокоптера: видео

Появилось видео спецоперации.

Вооруженные силы Украины провели спецоперацию по уничтожении огневой точки боевиков. В частности, украинские воины нанесли удар по огневой точке террористов, сбросив снаряд из квадрокоптера.

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Об этом сообщила в Facebook волонтер Юлия Толмачова.

По словам волонтера, на фронте очень нужны еще два квадрокоптера моделей "Mavic Zoom" и "Фантом 4".

Спасибо каждому, кто продолжает помогать с начала войны... Ваши деньги пойдут на благое дело, - написала Толмачова.

Также волонтер отставила реквизиты для тех, кто хочет финансово помочь воинам на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ и боевики так называемых “ЛДНР” 28 раз нарушили режим прекращения огня.

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