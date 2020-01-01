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Turkish Airlines возобновит полеты в Украину

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Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу — семь раз в неделю и Львов — пять раз в неделю.
Турецкая авиакомпания обещает летать в Украину
Турецкая авиакомпания обещает летать в Украину
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Авиакомпания Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля, пишет Avianews.
 
Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу — семь раз в неделю и Львов — пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.
 
Помимо этого, авиакомпания значительно расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.
 
Напомним, что Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.
 
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Теги: туризм, Турция, авиаперелет, Turkish Airlines, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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