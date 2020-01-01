Летние грозы: какой будет погода 22 июня

Сегодня Украине обещают теплый, но местами дождливый день.

В понедельник, 22 июня, в Украине на протяжении дня будет достаточно тепло, но вероятны летние грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе страны 22 июня ожидаются грозы и шквалы. Между тем, воздух прогреется до +28 градусов. Ночью также будет тепло - до +18 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день. Между тем, во всех восточных регионах ожидаются грозы. На улице +26…+29, а ночью - до +20.

Южным регионам будет жарко, но облачно. На протяжении дня синоптики обещают грозы. Температура воздуха от +25…+28 градусов. Ночью на улице будет до +19.

В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +26…+28 градусов, а ночью - до +19 градусов. Вероятны грозы.

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В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +24…+27 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +19 градусов.

В Киеве 22 июня воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +20 градусов.

Напомним, в Украине обесточены 179 населенных пунктов. Больше всего от непогоды пострадала Черниговская область. Там обесточен 101 населенный пункт.

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