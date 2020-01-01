Взрыв в Киеве: Кабмин обещает помочь пострадавшим
Правительство выразило соболезнования семьям погибших и обещает детально изучить причины взрыва по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию с взрывом в столичной многоэтажке на Позняках под личный контроль.
"Держу ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ДСНС Николай Чечеткин. От них оперативно получаю информацию о ходе спасательных работ и расследования причин взрыва", — написал премьер в Telegram.
Шмыгаль выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали.
На месте происшествия развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Под завалами могут оставаться от двух до шести человек. Спасатели уже вывезли около 60 тонн строительных конструкций.
Напомним, что в результате взрыва обрушились четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева.
Мэр Киева сказал, что дом снесут, а жителей поселят в интернат.
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