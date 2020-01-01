Взрыв в Киеве: Кабмин обещает помочь пострадавшим

Правительство выразило соболезнования семьям погибших и обещает детально изучить причины взрыва по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию с взрывом в столичной многоэтажке на Позняках под личный контроль.

"Держу ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ДСНС Николай Чечеткин. От них оперативно получаю информацию о ходе спасательных работ и расследования причин взрыва", — написал премьер в Telegram.