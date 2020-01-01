Взрыв в Киеве: Проходят обыски в газовой компании

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах в Киеве, которые обслуживали дом, где произошел взрыв утром 21 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - заявил министр.

По словам Авакова, открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Аваков также сообщил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве: взрыв газа и взрывное устройство.

По его словам, на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

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