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На Житомирщине устроили резню в кафе, есть жертвы

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По подозрению в нанесении ножевых ранений объявлен в розыск 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.
Место конфликта в Житомирской области
Место конфликта в Житомирской области
Пресс-служба полиции
 
В ночь с 20 на 21 июня в кафе поселка Житомирской области произошла поножовщина, в результате которой девять человек получили ранения, один из раненых скончался, сообщили в пресс-службе полиции.
 
По предварительным данным, между местным жителем, ранее судимым, и одним из посетителей кафе началась ссора. Мужчины вышли из кафе "поговорить по-мужски". Разговор закончился тем, что подозреваемый ударил ножом оппонента. А когда из кафе вышли другие посетители, чтобы прекратить ссору, то еще восемь человек получили ножевые ранения от разъяренного хулигана.
 
Все пострадавшие – в возрасте от 22 до 29 лет.
 
После совершенного нападения подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле, полиция объявила в области план Перехват.
 
Подозреваемый объявлен в розыск
 
Личность подозреваемого установили - это 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.
 
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Теги: полиция, нападение, Житомирская область, нож, ножевой бой
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Источник: korrespondent.net

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