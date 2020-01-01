На Житомирщине устроили резню в кафе, есть жертвы

По подозрению в нанесении ножевых ранений объявлен в розыск 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

В ночь с 20 на 21 июня в кафе поселка Житомирской области произошла поножовщина, в результате которой девять человек получили ранения, один из раненых скончался, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, между местным жителем, ранее судимым, и одним из посетителей кафе началась ссора. Мужчины вышли из кафе "поговорить по-мужски". Разговор закончился тем, что подозреваемый ударил ножом оппонента. А когда из кафе вышли другие посетители, чтобы прекратить ссору, то еще восемь человек получили ножевые ранения от разъяренного хулигана.

Все пострадавшие – в возрасте от 22 до 29 лет.

После совершенного нападения подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле, полиция объявила в области план Перехват.

Подозреваемый объявлен в розыск

Личность подозреваемого установили - это 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.