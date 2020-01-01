В Черногории открыли центр для украинских военных

Ранее Черногория объявила, что разрешит въезд гражданам Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в аккредитованных лабораториях, которому не более 48 часов.

В Черногории открылся центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные, сообщил на своей странице в Facebook консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.

Центр открыли в черногорском городке Сутоморе на побережье Адриатического моря.