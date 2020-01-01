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В Черногории открыли центр для украинских военных

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Ранее Черногория объявила, что разрешит въезд гражданам Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в аккредитованных лабораториях, которому не более 48 часов.
Реабилитационный центр в Черногории
Реабилитационный центр в Черногории
Facebook Михаил Шматов
 
В Черногории открылся центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные, сообщил на своей странице в Facebook консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.
 
Центр открыли в черногорском городке Сутоморе на побережье Адриатического моря.
 
"Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой мы шаг за шагом идем с помощью нашей диаспоры", - заявил Шматов.
 
Напомним, что Черногория разрешит въезд гражданам Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанного в аккредитованных лабораториях, которому не более 48 часов.
 
 
 
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Теги: Черногория, военные, реабилитация, ВСУ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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