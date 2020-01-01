В Украине от коронавируса умерли уже 43 медика

С 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории.

С начала эпидемии в Украине от COVID-19 умерли 43 медицинских работника, сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении ко дню медицинского работника.

"Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить 43 медицинских работников, которые погибли, противодействуя COVID-19. Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что, кроме 6,5 миллиардов гривен для строительства по всей стране приемных отделений, правительство увеличит расходы на медицину почти на 8 миллиардов гривен.

По его словам, 1,2 миллиарда гривен будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории.