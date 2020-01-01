В Харьковской области взорвали банкомат

В Харьковской области, в воскресенье утром неизвестные пытались взорвать банкомат, завладеть денежными средствами злоумышленникам не удалось, сообщает пресс-служба местной полиции.

Около пяти часов утра правоохранители получили информацию о взрыве банкомата в магазине в селе Наталино. Предварительно установлено, что деньги из банкомата не похитили.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, а именно - кража. Преступникам грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. Правоохранители разыскивают злоумышленников.