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В Харьковской области взорвали банкомат

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Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, а именно - кража, преступникам грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Взрыв в Харьковской области
Взрыв в Харьковской области
Национальная полиция
 
В Харьковской области, в воскресенье утром неизвестные пытались взорвать банкомат, завладеть денежными средствами злоумышленникам не удалось, сообщает пресс-служба местной полиции.
 
Около пяти часов утра правоохранители получили информацию о взрыве банкомата в магазине в селе Наталино. Предварительно установлено, что деньги из банкомата не похитили.
 
Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, а именно - кража. Преступникам грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. Правоохранители разыскивают злоумышленников.
 
Напомним, что в ночь на пятницу, 5 июня, в Харькове взорвали банкомат в Холодногорском районе города. 
 
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Теги: Харьковская область, банкомат, полиция, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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