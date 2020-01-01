Зеленский: Украине нужна помощь в вопросе РФ

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7, подчеркнул украинский лидер.

Президент Владимир Зеленскии заявил, что международное сообщество должно оказывать давление на РФ и не допустить ее возвращения в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом украинский лидер рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail , которое было опубликовано 21 июня.

Зеленский отметил, что вопрос поиска мира с Россией является "самым сложным и запутанным", поэтому Украине нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе переговоров.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что тот не поддержал стремление президента США Дональда Трампа вновь принять РФ в Большую семерку.

"Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не буде оказывать давление на Россию в этом вопросе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в конце мая стало известно, что Трамп отложил саммит Большой семерки на сентябрь и планирует пригласить на него Россию , Южную Корею, Австралию и Индию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet