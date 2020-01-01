Зеленский: Украине нужна помощь в вопросе РФ
Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7, подчеркнул украинский лидер.
Президент Владимир Зеленскии заявил, что международное сообщество должно оказывать давление на РФ и не допустить ее возвращения в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом украинский лидер рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое было опубликовано 21 июня.
Зеленский отметил, что вопрос поиска мира с Россией является "самым сложным и запутанным", поэтому Украине нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе переговоров.
Глава государства поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что тот не поддержал стремление президента США Дональда Трампа вновь принять РФ в Большую семерку.
"Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не буде оказывать давление на Россию в этом вопросе", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в конце мая стало известно, что Трамп отложил саммит Большой семерки на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Решение американского лидера вызвало негативную реакцию Украины, а также ЕС и Британии.
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