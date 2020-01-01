Колбаса вместо оружия: на видео попала курьезная драка
Потасовка с использованием мясного изделия началась в супермаркете после словесной перепалки у кассы.
Возле супермаркета, который, по данным СМИ, находится в Киевской области, произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из них использовал палку только что купленной колбасы. Видео инцидента было опубликовано в YouTube.
На записи видно, как мужчина расплачивается за колбасу и в это время ссорится с другим посетителем супермаркета, который стоит вне кассовой зоны.
Далее он выволок соперника на улицу со словами: “Чего ты меня снимаешь?”, нанес несколько ударов колбасой и намеревался уйти.
В этот момент парень попытался отомстить, нанес обидчику удар ногой в спину, но при этом упал и ударился лицом.
Впоследствии он получил множественные удары колбасой, пока мясное изделие не сломалось пополам.
Напомним, в феврале в супермаркете в Одессе произошла поножовщина между посетителями.
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