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Колбаса вместо оружия: на видео попала курьезная драка

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Потасовка с использованием мясного изделия началась в супермаркете после словесной перепалки у кассы.
 
Возле супермаркета, который, по данным СМИ, находится в Киевской области, произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из них использовал палку только что купленной колбасы. Видео инцидента было опубликовано в YouTube.
 
На записи видно, как мужчина расплачивается за колбасу и в это время ссорится с другим посетителем супермаркета, который стоит вне кассовой зоны.
 
Далее он выволок соперника на улицу со словами: “Чего ты меня снимаешь?”, нанес несколько ударов колбасой и намеревался уйти.
 
В этот момент парень попытался отомстить, нанес обидчику удар ногой в спину, но при этом упал и ударился лицом.
 
Впоследствии он получил множественные удары колбасой, пока мясное изделие не сломалось пополам.
 
 
Напомним, в феврале в супермаркете в Одессе произошла поножовщина между посетителями.
 

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Теги: курьезы, Киевская область, видео, колбаса, драка
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Источник: korrespondent.net

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