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В США отгрузили Javelin для отправки в Украину

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Оборудование стоимостью более 60 миллионов долларов передадут украинской стороне в рамках военной помощи.
Javelin погрузили в самолет для отправки в Украину
Javelin погрузили в самолет для отправки в Украину
twitter.com/US_TRANSCOM
 
Военнослужащие США погрузили на борт самолета вооружение, в частности противотанковые ракеты Javelin, для отправки в Украину. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило в Twitter Транспортное командование США.
 
"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе Довер, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - указано в сообщении.
 
Также в командовании отметили, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
 
Напомним, 19 июня Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.
 

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Теги: Украина, США, Украина-США, ракетные комплексы, военная помощь, Военная помощь США Украине, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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