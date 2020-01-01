В США отгрузили Javelin для отправки в Украину
Оборудование стоимостью более 60 миллионов долларов передадут украинской стороне в рамках военной помощи.
Военнослужащие США погрузили на борт самолета вооружение, в частности противотанковые ракеты Javelin, для отправки в Украину. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило в Twitter Транспортное командование США.
"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе Довер, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - указано в сообщении.
Также в командовании отметили, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, 19 июня Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.
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