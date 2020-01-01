В США отгрузили Javelin для отправки в Украину

Оборудование стоимостью более 60 миллионов долларов передадут украинской стороне в рамках военной помощи.

Javelin погрузили в самолет для отправки в Украину twitter.com/US_TRANSCOM

Военнослужащие США погрузили на борт самолета вооружение, в частности противотанковые ракеты Javelin, для отправки в Украину. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило в Twitter Транспортное командование США.

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе Довер, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - указано в сообщении.

Также в командовании отметили, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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