Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит обещания

Владимир Зеленский надеется на результативную политику иранских властей в решении ситуации по сбитому самолету МАУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет обращаться в международные суды, если Иран не выполнит обещания и обязательства по сбитому самолету МАУ. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail , которое было опубликовано 21 июня.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам черных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - подчеркнул глава государства.

Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном по самолету МАУ Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.

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