Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит обещания
Владимир Зеленский надеется на результативную политику иранских властей в решении ситуации по сбитому самолету МАУ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет обращаться в международные суды, если Иран не выполнит обещания и обязательства по сбитому самолету МАУ. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое было опубликовано 21 июня.
"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам черных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - подчеркнул глава государства.
Ранее в Иране заявили, что готовы обсуждать с Украиной выплаты компенсаций семьям погибших в сбитом самолете МАУ.
Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном по самолету МАУ
Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.
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