Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит обещания

Комментариев: 0
Владимир Зеленский надеется на результативную политику иранских властей в решении ситуации по сбитому самолету МАУ.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
 
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет обращаться в международные суды, если Иран не выполнит обещания и обязательства по сбитому самолету МАУ. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое было опубликовано 21 июня.
 
"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам черных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - подчеркнул глава государства.
 
Ранее в Иране заявили, что готовы обсуждать с Украиной выплаты компенсаций семьям погибших в сбитом самолете МАУ.

Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном по самолету МАУ

Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, международный суд, компенсация, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь