Десять раз открывали огонь: в штабе ООС сообщили о пострадавших
В это воскресенье, 21 июня, вооруженные формирования 10 раз нарушили т.н. режим тишины.
Об этом в соцсетях сообщает оперативный штаб ООС.
Боевики стреляли из запрещенного оружия. В частности, применили минометы калибра 120 и 82 мм, орудие боевой машины пехоты, гранатометы, ракетные комплексы, пулеметы, стрелковое оружие. Тем самым оппоненты действовали вопреки Минским договоренностям.
Читай также: На Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на мине
Были обстреляны позиции близ Авдеевки, Старогнатовки, Железного, Шумов, Крымского, Новотошковского. В районе села Бердянское захватчики использовали противотанковый ракетный комплекс “Корнет” калибра 152 мм, поставив под угрозу жизнь гражданского населения. Ракета сдетонировала близ местной амбулатории. Обошлось без пострадавших.
В ходе обстрелов один украинский армеец получил ранения. В свою очередь, украинская сторона применила штатное вооружение.
Читай также: Обострение на Донбассе: 28 обстрелов, трое раненых
Еще один военный был ранен утром 22 июня. С начала текущих суток боевики 7 раз открывали огонь.
Напомним, ранее мы писали, что бывший военный хотел подорвать госпиталь.