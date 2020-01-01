Десять раз открывали огонь: в штабе ООС сообщили о пострадавших

На Донбассе пострадало двое украинских бойцов.

В течение последних двух суток пострадало двое украинскиъ бойцов. Фото иллюстративное Штаб ООС

В это воскресенье, 21 июня, вооруженные формирования 10 раз нарушили т.н. режим тишины.

Об этом в соцсетях сообщает оперативный штаб ООС.

Боевики стреляли из запрещенного оружия. В частности, применили минометы калибра 120 и 82 мм, орудие боевой машины пехоты, гранатометы, ракетные комплексы, пулеметы, стрелковое оружие. Тем самым оппоненты действовали вопреки Минским договоренностям.

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Были обстреляны позиции близ Авдеевки, Старогнатовки, Железного, Шумов, Крымского, Новотошковского. В районе села Бердянское захватчики использовали противотанковый ракетный комплекс “Корнет” калибра 152 мм, поставив под угрозу жизнь гражданского населения. Ракета сдетонировала близ местной амбулатории. Обошлось без пострадавших.

В ходе обстрелов один украинский армеец получил ранения. В свою очередь, украинская сторона применила штатное вооружение.

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Еще один военный был ранен утром 22 июня. С начала текущих суток боевики 7 раз открывали огонь.

Напомним, ранее мы писали, что бывший военный хотел подорвать госпиталь.