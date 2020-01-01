Итоги 21 июня: Трагедия в Киеве и новый антирекорд смертности

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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке; коронавирус в Украине продолжает прогрессировать: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Киевскую многоэтажку разнесло взрывом

В воскресенье, 21 июня, в многоэтажном доме в столице, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Вероятно, причиной взрыва стала утечка газа.

После взрыва в Киеве жертвами оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС.

Отмечается, что спасатели уже увезли ребенка с места происшествия и сейчас он находится в полной безопасности. О его состоянии пока ничего неизвестно Однако известно, что его родители могли все еще остаться под завалами, их найти пока не удалось. Спасатели продолжают поиски и эвакуацию пострадавших при взрыве.

Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально. По данным издания, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве: газ или взрывное устройство.

Путин заявил, что РФ не ругалась с Украиной

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с Украиной "не ругалась, а разошлась во взглядах".

По словам президента, Россия не поругалась с Украиной.

Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века, - заявил он.

В Украине 735 новых случаев коронавируса

В Украине выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки, 103 человека из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь умерли.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения зафиксировано во Львовской области (101 случай), Ровенской (96 случаев), Закарпатской области (80 случаев), в Киеве (73 случая), в Черновицкой (56 случаев) и Тернопольской (45 случаев) областях.

Родину-мать украсили ЛГБТ-флагом

Активисты ЛГБТ-сообщества украсили разноцветным флагом столичный монумент Родина-мать. Соответствующее видео было опубликовано в воскресенье, 21 июня.

Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом, - подчеркнули в сообществе KyivPride.

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