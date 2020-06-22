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Боевики в Широкино ракетой попали в камеру ОБСЕ

Комментариев: 3
Боевики дважды обстреливали башню с камерами.
Боевики сбили камеру ОБСЕ
Боевики сбили камеру ОБСЕ
ТСН

Боевики в Широкино на Донбассе противотанковой управляемой ракетой атаковали башню с наблюдательной аппаратурой ОБСЕ. Со второй попытки им удалось попасть в камеру.

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Об этом сообщает ТСН из места событий.

Отмечается, что Прилет вражеской ракеты на подконтрольную территорию произошел в понедельник, 22 июня, около 8:15.

Сепаратисты уже пытались попасть по башне, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, но промахнулись. Тогда вражеский снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.

Последствие обстрела
Последствие обстрела
ТСН

Напомним, ВСУ уничтожили огневую точку боевиков из квадрокоптера. Появилось видео спецоперации.

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Теги: ООС, боевики, Широкино
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    22.06.2020, 10:59
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Эх создали T-1000 и десяток туда отправить для ликвидации боевиков лднр, ну и кaцaпoв тоже.
СтальнаяКрыса    22.06.2020, 10:55
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Можно им теперь ответку прислать, надо только точно в тот комплекс который ракету выпускал попасть, и так, чтобы не менее пяти 200 было, ну и ещё несколько 300.
I_gor2    22.06.2020, 10:46
Оценка:  +2
I_gor2
кацапы вагоны им прислали этих ракет, если бы они знали, что эти две ракеты стоят больше чем они за свою жизнь заработают....твари.
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