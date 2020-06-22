Боевики в Широкино ракетой попали в камеру ОБСЕ

Боевики дважды обстреливали башню с камерами.

Боевики в Широкино на Донбассе противотанковой управляемой ракетой атаковали башню с наблюдательной аппаратурой ОБСЕ. Со второй попытки им удалось попасть в камеру.

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Об этом сообщает ТСН из места событий.

Отмечается, что Прилет вражеской ракеты на подконтрольную территорию произошел в понедельник, 22 июня, около 8:15.

Сепаратисты уже пытались попасть по башне, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, но промахнулись. Тогда вражеский снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.

Последствие обстрела ТСН

Напомним, ВСУ уничтожили огневую точку боевиков из квадрокоптера. Появилось видео спецоперации.