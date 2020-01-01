Коронавирус 22 июня: Сколько людей заболело в Украине
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 681 случай заражения COVID-19.
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Об этом сообщает МОЗ.
Согласно данным Минздрава, статистика, по сравнению с ситуацией за последние несколько дней, улучшилась. Так, в воскресенье, 21 июня, было зафиксировано 735 случаев заражения, перед тем – 841 и 921 – 20-го и 19-го июня соответственно.
Всего с начала эпидемии в Украине заболело 37 тыс. 241 чел. Выздоровело 16 тыс. 642. За весь период умерло 1012 чел.
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К утру 22 июня было зафиксировано 772 новых случая подозрения на коронавирус. В целом с начала пандемии в Центр общественного здоровья поступило 79 тыс. 847 подозрений.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область - 1660
- Волынская область - 1852
- Днепропетровская область - 1042
- Донецкая область - 362
- Житомирская область - 1270
- Закарпатская область - 2188
- Запорожская область - 555
- Ивано-Франковская область - 2056
- Кировоградская область - 627
- Киев - 4368
- Киевская область - 2236
- Львовская область - 3980
- Луганская область - 72
- Николаевская область - 366
- Одесская область - 1304
- Полтавская область - 293
- Ровенская область - 2963
- Сумская область - 258
- Тернопольская область - 1728
- Харьковская область - 1811
- Херсонская область - 188
- Хмельницкая область - 622
- Черновицкая область - 4357
- Черкасская область - 603
- Черниговская область - 480
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Германии жители дома со вспышкой COVID атаковали полицию.