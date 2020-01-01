Коронавирус 22 июня: Сколько людей заболело в Украине

В МОЗ обнародовали свежую статистику заболеваемости коронавирусом.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 681 случай заражения COVID-19.

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Об этом сообщает МОЗ.

Согласно данным Минздрава, статистика, по сравнению с ситуацией за последние несколько дней, улучшилась. Так, в воскресенье, 21 июня, было зафиксировано 735 случаев заражения, перед тем – 841 и 921 – 20-го и 19-го июня соответственно.

Всего с начала эпидемии в Украине заболело 37 тыс. 241 чел. Выздоровело 16 тыс. 642. За весь период умерло 1012 чел.

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К утру 22 июня было зафиксировано 772 новых случая подозрения на коронавирус. В целом с начала пандемии в Центр общественного здоровья поступило 79 тыс. 847 подозрений.

Ситуация в регионах:

Винницкая область - 1660

Волынская область - 1852

Днепропетровская область - 1042

Донецкая область - 362

Житомирская область - 1270

Закарпатская область - 2188

Запорожская область - 555

Ивано-Франковская область - 2056

Кировоградская область - 627

Киев - 4368

Киевская область - 2236

Львовская область - 3980

Луганская область - 72

Николаевская область - 366

Одесская область - 1304

Полтавская область - 293

Ровенская область - 2963

Сумская область - 258

Тернопольская область - 1728

Харьковская область - 1811

Херсонская область - 188

Хмельницкая область - 622

Черновицкая область - 4357

Черкасская область - 603

Черниговская область - 480

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Германии жители дома со вспышкой COVID атаковали полицию.