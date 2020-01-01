Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус 22 июня: Сколько людей заболело в Украине

Комментариев: 0
В МОЗ обнародовали свежую статистику заболеваемости коронавирусом.
Заболеваемость в Украине идет на спад
Заболеваемость в Украине идет на спад
ru.depositphotos.com/

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 681 случай заражения COVID-19.

Читай также: Пандемия COVID-19: в мире более 9 млн зараженных

Об этом сообщает МОЗ.

Согласно данным Минздрава, статистика, по сравнению с ситуацией за последние несколько дней, улучшилась. Так, в воскресенье, 21 июня, было зафиксировано 735 случаев заражения, перед тем – 841 и 921 – 20-го и 19-го июня соответственно.

Всего с начала эпидемии в Украине заболело 37 тыс. 241 чел. Выздоровело 16 тыс. 642. За весь период умерло 1012 чел.

Читай также: В Испании завершилось чрезвычайное положение

К утру 22 июня было зафиксировано 772 новых случая подозрения на коронавирус. В целом с начала пандемии в Центр общественного здоровья поступило 79 тыс. 847 подозрений.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область - 1660
  • Волынская область - 1852
  • Днепропетровская область - 1042
  • Донецкая область - 362
  • Житомирская область - 1270
  • Закарпатская область - 2188
  • Запорожская область - 555
  • Ивано-Франковская область - 2056
  • Кировоградская область - 627
  • Киев - 4368
  • Киевская область - 2236
  • Львовская область - 3980
  • Луганская область - 72
  • Николаевская область - 366
  • Одесская область - 1304
  • Полтавская область - 293
  • Ровенская область - 2963
  • Сумская область - 258
  • Тернопольская область - 1728
  • Харьковская область - 1811
  • Херсонская область - 188
  • Хмельницкая область - 622
  • Черновицкая область - 4357
  • Черкасская область - 603
  • Черниговская область - 480

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Германии жители дома со вспышкой COVID атаковали полицию.

 

Поделись:
Теги: МОЗ, Минздрав, статистика, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь