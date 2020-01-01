Зону отчуждения охватил лесной пожар

Возгорание произошло в Киевской области на площади 3 га.

В районе села Ильинцы на территории Лубянского лесничества загорелась трава.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар начался вечером в воскресенье, 21 июня. Огонь распространился на площади 3 га Чернобыльской зоны отчуждения.

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При этом утром в понедельник, 22 июня, там все еще тлел травяной настил, пеньки и древесина.

Пламя тушили 11 огнеборцов, к процессу подключили 3 единицы техники лесхоза.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 4 апреля в Чернобыльской зоне лесной пожар уничтожил зеленые насаждения, кладбище и часть заброшенных сел. Также пострадал сам город Чернобыль и военный городок Чернобыль-2. В целом огонь повредил 20 тыс. га.