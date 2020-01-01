Карантин в Украине 2020: Кабмин внес изменения

Чиновники подкорректировали документ. В частности, убрали запреты о работе кафе, ресторанов, ТРЦ, гостиниц, спортзалов.

Кабмин Украины внес изменения в постановление о продлении карантина в стране до 31 июля. Соответствующий документ опубликован сегодня, 22 июня.

Читай также: ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом

Чиновники убрали из документа информацию о запрете работы ТРЦ, гостиниц, спортзалов, ресторанов. Также теперь разрешены культурные и развлекательные учреждения.

Запрещенными в Украине остаются детские учреждения отдыха и оздоровления - говорится в сообщении

Читай также: Официально: Хуже всего ситуация с заболеваемостью COVID-19 на западе Украины

Также в Украине запрещены массовые культурные, развлекательные, религиозные или спортивные мероприятия. В соответствии с документом, организаторы будут нести ответственность за отсутствие дистанции в полтора метра.

При этом власти регионов, где зафиксированы вспышки COVID-19, смогут усиливать карантин. В частности, ограничивать работу общепита, спортзалов и других учреждений.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 37 241 случай коронавируса.