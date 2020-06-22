Вакарчук жалеет, что не пошел в президенты, - Рудик

Кира Рудик рассказала о разочарованиях Вакарчука.

Лидер партии “Голос”, народный депутат Святослав Вакарчук пожалел о том, что не вступил в президентскую гонку х в Украине в 2019 году.

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Об этом сообщила глава фракции “Голос“ Кира Рудик в программе “Перекрестный допрос“ на 24 канале.

По ее словам, Вакарчук разочаровался в своем решении, когда посмотрел на происходящее в стране.

Он жалел, как все разрешилось. То есть - что происходит в стране сейчас. И я думаю, каждый из нас думал: “А что бы я мог изменить, если бы я поступил иначе?”, - сказала Рудик.

При этом сама Рудик не спрашивала Вакарчука, думает ли он о том, что его выдвижение в президенты изменило бы Украину.

Это, наверное, лучше у него спросить, что он думает. Но мы говорили о том, что каждый из нас мог бы сделать, чтобы сейчас не происходила вот такая ситуация. В основном, это касается реванша, старых людей во власти и этих опасных переговоров с Россией, - сказала она.

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Напомним, нардепы не смогли отобрать мандат у Вакарчука. Попытка сложить полномочия в ВР лидера группы “Океан Эльзы” не увенчалась успехом.