ВНО 2020: Зеленский подписал закон об отмене экзаменов
Президент Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года. Документ был принят ВР 18 июня для минимизации рисков распространения COVID-19.
Об этом сообщается на сайте ОП в понедельник, 22 июня.
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“Документ освобождает выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме ВНО“ - говорится в сообщении.
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По данным Министерства образования, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования
Ранее сообщалось о том, что Рада отменила обязательное участие в ВНО.