МИД разработал "карантинную карту" для поездок за границу

Ноу-хау пока работает в тестовом режиме.

На карте, помимо разрешений и запретов, отметят правила транзитного проезда mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел презентовало интерактивную карту для путешественников на период карантина.

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Об этом на брифинге сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

По ней можно планировать поездку за границу. Так, на карте будут доступны обновления об ограничениях для украинцев, разрешениях и правилах визового режима.

Кроме того, там опубликуют информацию по транзитному проезду.

По данным МИД, первое время в работе карты возможны сбои mfa.gov.ua

Зеленым цветом отмечены страны, куда в условиях карантина можно ехать гражданам Украины. Желтым – страны с открытым видом на жительство, оранжевым – те, куда пока запрещено въезжать, - пояснил Дмитрий Кулеба.

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Карту запустили в тестовом режиме. Глава МИДа предупредил, что первое время возможны сбои в ее работе. Данные на карте будут регулярно актуализировать до конца коронакризиса.

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