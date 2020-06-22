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Командиру батальона "ОУН" вынесли приговор

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За драку со стрельбой во время конфликта с одним из лидеров "Правого сектора" ОУНовец получил условный срок.
Николай Кохановский
Николай Кохановский
hromadske.ua

Судья Шевченковского районного суда Киева объявил приговор по делу лидера Добровольческого движения “ОУН“ Николая Кохановского. Как сообщает hromadske, активисту назначили два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как “условный срок“.

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Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

Для справки. 21 октября 2017 полиция задержала Николая Кохановского по подозрению в стрельбе из пневматического оружия. По словам жены Кохановского, ее муж применил оружие во время драки с экс-командиром одного из взводов “Правого сектора“ Русланом Качмалой.

Напомним, в Днепре суд арестовал мужчину, застрелившего полицейского. Отмечается, что злоумышленник ранее не был судим.

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Теги: суд, Киев, ОУН, Правый сектор
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Комментариев (1)
Antishka_Muha    22.06.2020, 13:14
Оценка:  0
Antishka_Muha
Обоих посадить!
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