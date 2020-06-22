Командиру батальона "ОУН" вынесли приговор
Судья Шевченковского районного суда Киева объявил приговор по делу лидера Добровольческого движения “ОУН“ Николая Кохановского. Как сообщает hromadske, активисту назначили два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как “условный срок“.
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Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.
Для справки. 21 октября 2017 полиция задержала Николая Кохановского по подозрению в стрельбе из пневматического оружия. По словам жены Кохановского, ее муж применил оружие во время драки с экс-командиром одного из взводов “Правого сектора“ Русланом Качмалой.
Напомним, в Днепре суд арестовал мужчину, застрелившего полицейского. Отмечается, что злоумышленник ранее не был судим.