Аваков предлагал уйти в отставку, Зеленский не согласился, - СМИ

Появились эксклюзивные детали.

После громкого изнасилования в Кагарлыке, перестрелке в Броварах и других громких дел, министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал добровольно уйти в отставку. Однако президент Владимир Зеленский не согласился.

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Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственный информированный источник.

Издание пишет, что отставку Аваков предложил Зеленскому несколько недель назад. Именно тогда, когда в Киеве и по всей стране проходили акции за отставку Авакова.

Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанные останемся, - сказал источник в окружении президента.

Напомним, Зеленский назвал условия отставки Авакова. Вопрос об отставке Авакова рассмотрят при нескольких условиях.