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В Нежине лабораторный центр ушел на карантин из-за COVID-19

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Тестирование сделают всем сотрудникам.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В городе Нежин Черниговской области сотрудники лабораторного центра ушли на карантин. Такому решению пришли после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19.

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Об этом пишет местное издание Mynizhyn.com.

По предварительной информации, на самоизоляцию отправили Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" из-за того, что у одного из фельдшеров, который принимал граждан обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас тестирование на COVID-19 проходят все работники центра.

Напомним, Кабмин Украины внес изменения в постановление о продлении карантина в стране до 31 июля. Соответствующий документ опубликован сегодня, 22 июня.

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Теги: карантин, коронавирус, лабораторный центр
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