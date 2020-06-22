В Харькове протестовали против размещения в больнице пациентов с COVID-19

Митингующие считают, что лечебница не приспособлена к приему коронавирусных больных.

Жители Харькова в понедельник, 22 июня, собрались у стен диспансера радиационной защиты. Они устроили акцию протеста против лечения в медучреждении пациентов с COVID-19.

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Об этом сообщает “Общественное вещание“.

Люди, сжимая в руках атрибутику с красноречивыми призывами, заблокировали медицинский корпус. “Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова”, “Требуем исполнения законов Украины”, - гласили надписи на плакатах.

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Говорят, что не хотят, чтобы в больницу пускали тех, кто не имеет отношения к Чернобыльской катастрофе. Также харьковчане убеждены, что в медучреждении нет условий для приема зараженных коронавирусом.

Отметим, ранее мы публиковали статистику МОЗ по заболеваемости COVID-19 к 22 июня.