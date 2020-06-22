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"Молчаливые слуги": Больше половины СН не выступали в Раде

Комментариев: 2
Около 150 народных депутатов от партии Слуга народа ни разу не выступили в Раде.
"Молчаливые слуги": Больше половины СН не выступали в Раде
"Молчаливые слуги": Больше половины СН не выступали в Раде
Facebook / Слуга народа

Комитет избирателей Украины проанализировал статистику выступлений нардепов с места и трибуны. Выяснилось, что 58 народных депутатов от Слуги народа ни разу не выступали.

Об этом сообщает КИУ в понедельник, 22 июня. 

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“При этом 58 из них все еще не сказали ни слова. В частности, ни разу не выступили М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородин, С. Бунин, В. Вагнер, И. Васильев, И. Васильковский, А. Хайду, М. Галушко, Д. Герман, А. Воробей, С. Гривко, А. Куницкий и др.“ - говорится в сообщении.

При этом нулевые показатели выступлений также отмечены у девяти нардепов ОПЗЖ. В остальных партиях, например, ЕС, Голос и Батькивщина все депутаты выступали как минимум по одному разу.

Причин такой ситуации может быть две. Первая - врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая - неспособность выразить свое мнение, когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивания при рассмотрении важных вопросов или и полное отсутствие собственного мнения - говорится в сообщении

Напомним, среди депутатов Верховной Рады Украины “самыми бедными“ оказались 14 народных избранников, которые указали, что у них нет каких-либо активов. 

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Теги: Слуга Народа, народные депутаты, Вреховная Рада, КИУ
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Комментариев (2)
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Shaab    22.06.2020, 14:32
Оценка:  +1
Shaab
Як кажуть: "Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте!"
ЗЕленомойский    22.06.2020, 14:08
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Зато за зарплатой первые в очереди.
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