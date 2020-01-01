Известному украинскому праворадикалу дали два года за беспорядки

Лидеру движения ОУН Николаю Коханивскому вынесли приговор.

В Шевченковском райсуде Киева избрали меру пресечения для командира батальона Николая Коханивского.

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Об этом сообщается в телеграм-канале PavlovskyNEWS.

Так, судьи приговорили праворадикального активиста к двум годам условного лишения свободы. При этом известно, что он собирается обжаловать принятое служителями Фемиды решение.

Отметим, что Коханивского подозревают в организации ряда беспорядков в Киеве. В частности, есть информация, что он причастен к погромам в российских банках и штабе Рината Ахметова.

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Изначально активисту грозил арест на три года.

Однако впоследствии наказание смягчили, а также назначили для него год испытательного срока.

Напомним, ранее мы писали, что в 2017 году Коханивский был задержан во время стычек с участником Правого сектора Русланом Качмалой. Его обязали пребывать под домашним арестом и носить электронный браслет.