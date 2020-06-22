В Кременчуге грабитель забил до смерти женщину-кассира

Полиция разыскивает преступника, который ограбил финансовое учреждение под Полтавой.

Полиция Полтавской области устанавливает личность злоумышленника, который совершил разбойное нападение на отделение финансового учреждения в Кременчуге и нанес смертельные травмы женщине-кассиру. Об этом сообщает региональное управление полиции.

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Как рассказали правоохранители, в субботу, 20 июня, около 17:11 в помещение компании “Швидко гроші“ зашел неизвестный мужчина. С применением насилия в отношении женщины он забрал из сейфа деньги и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая от тяжелых травм скончалась в реанимационном отделении городской больницы.

Как пишет издание “Факты“, погибшей женщине было 35 лет. Также издание сообщает о том, как именно нападавший травмировал кассиршу.

Нанеся кассирше несколько ударов тупым предметом, замотанным в тряпку, забрал деньги из сейфа и скрылся в неизвестном направлении. В состоянии шока окровавленная женщина выбежала на улицу, где ее увидели прохожие и вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. К сожалению, полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью, - рассказал журналистам пресс-секретарь полтавской полиции Юрий Сулаев.

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Досудебное расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Личность нападавшего пока не установлена. Судя по видео с камер наблюдения, мужчине на вид 45-60 лет, рост 175-185 см, крепкое телосложение, короткие волосы.

Напомним, под Житомиром мужчина ранил ножом на 9 человек, один из них скончался. В СМИ появились детали резонансной поножовщины.