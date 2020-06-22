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В Кременчуге грабитель забил до смерти женщину-кассира

Комментариев: 2
Полиция разыскивает преступника, который ограбил финансовое учреждение под Полтавой.
Грабитель нанес кассирше несколько ударов
Грабитель нанес кассирше несколько ударов
pl.npu.gov.ua

Полиция Полтавской области устанавливает личность злоумышленника, который совершил разбойное нападение на отделение финансового учреждения в Кременчуге и нанес смертельные травмы женщине-кассиру. Об этом сообщает региональное управление полиции.

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Как рассказали правоохранители, в субботу, 20 июня, около 17:11 в помещение компании “Швидко гроші“ зашел неизвестный мужчина. С применением насилия в отношении женщины он забрал из сейфа деньги и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая от тяжелых травм скончалась в реанимационном отделении городской больницы.

Как пишет издание “Факты“, погибшей женщине было 35 лет. Также издание сообщает о том, как именно нападавший травмировал кассиршу.

Нанеся кассирше несколько ударов тупым предметом, замотанным в тряпку, забрал деньги из сейфа и скрылся в неизвестном направлении. В состоянии шока окровавленная женщина выбежала на улицу, где ее увидели прохожие и вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. К сожалению, полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью, - рассказал журналистам пресс-секретарь полтавской полиции Юрий Сулаев.

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Досудебное расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Личность нападавшего пока не установлена. Судя по видео с камер наблюдения, мужчине на вид 45-60 лет, рост 175-185 см, крепкое телосложение, короткие волосы.

Напомним, под Житомиром мужчина ранил ножом на 9 человек, один из них скончался. В СМИ появились детали резонансной поножовщины.

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Теги: Полтавская область, Кременчуг, убийство, разбой, ограбление
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Комментариев (2)
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Pepsomen    22.06.2020, 14:08
Оценка:  -23
Pepsomen
Этих барыг-ростовщиков возможно и нужно"обчищать".Но убивать нельзя!
Дром    22.06.2020, 14:30
Оценка:  0
Дром
Кассирша та тут причем? Припугнул бы, она б сама деньги отдала: получала копейки за которые точно не захотела б умирать.
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