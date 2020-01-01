Изнасилование в Кагарлыке: Новым адвокатом потерпевшей стала экс-депутат

У потерпевшей появился новый адвокат.

Новым адвокатом пострадавшей в результате изнасилования полицейскими в Кагарлыке Киевской области стала экс-депутат от партии "Самопомич" Елена Сотник.

Читай также: Аваков предлагал уйти в отставку, Зеленский не согласился, - СМИ

Об этом сообщает ТСН из-под стен Апелляционного суда в Киеве.

К слову, сегодня в столичном Аппеляционном суде рассматривают ходатайство подозреваемых об изменении меры пресечения.

Для справки: Елена Сотник - нардеп VIII созыва (2014-2019 гг). Работала секретарем Комитета, председателем подкомитета по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского Союза (ЕС), обеспечения его соответствия обязательствам Украины в рамках Совета Европы (СЕ) и оценки соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, а также членом Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читай также: "Практиковали насилие": Против копов из Кагарлыка открыли новые дела

До избрания в Верховную Раду Сотник работала исполнительным директором адвокатского Объединения "Адвокатская группа "Солодко и партнеры".

Напомним, прежний адвокат потерпевшей отметил, что женщина не выходит с ним на связь.