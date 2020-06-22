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Детям временно оккупированных территорий упростили поступление в ВУЗы

Комментариев: 2
Детям временно оккупированных территорий упростили поступление в высшие учебные заведения.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон О высшем образовании, чтобы максимально упростить поступление в высшие учебные заведения выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщается на сайте президента в понедельник, 22 июня.

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Дети из этих территорий смогут поступать во все ВУЗы Украины без ВНО. Также все желающие из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, в пределах квот.

На данный момент норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения - подчеркнул Зеленский

Ранее сообщалось о том, что Рада отменила обязательное участие в ВНО

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Теги: президент, Владимир Зеленский, поступление, дети, оккупированные территории
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    22.06.2020, 14:27
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
это за то что их родители визжали чтоб окурок им ввёл?
igl-1970    22.06.2020, 14:10
Оценка:  +2
igl-1970
не понял .... дети патриотов на этой стороне за деньи и с вно ... дети тех кто смирился и этот бардак допустил на шару и без вно? зачетная политика ...
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