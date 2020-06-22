Детям временно оккупированных территорий упростили поступление в ВУЗы

Детям временно оккупированных территорий упростили поступление в высшие учебные заведения.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон О высшем образовании, чтобы максимально упростить поступление в высшие учебные заведения выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщается на сайте президента в понедельник, 22 июня.

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Дети из этих территорий смогут поступать во все ВУЗы Украины без ВНО. Также все желающие из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, в пределах квот.

На данный момент норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения - подчеркнул Зеленский

Ранее сообщалось о том, что Рада отменила обязательное участие в ВНО.